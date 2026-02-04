李貞秀就職立委 劉世芳：將要求內政部不給密件資料

（中央社記者高華謙台北4日電）民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否放棄中國國籍引發關注。內政部長劉世芳說，不是霸凌陸配，而是法律規範當選立委須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求內政部不提供李貞秀密件以上資料；而李貞秀是否敢對共機擾台表態拒絕，也是現實會碰到的問題。

劉世芳接受風傳媒「下班瀚你聊」節目主持人黃暐瀚專訪，今天晚間播出。

黃暐瀚詢問，行政機關或內政部會如何認定李貞秀目前狀態。劉世芳說，立委本來就可以調閱密件，「我們大概就是不去滿足他的需求」，已確認屬於個資、機密、極機密、絕對機密等資料，大概都不可能提供；雖然行政院尚未就此開會討論，但針對內政部部分，「我盡量規範，凡密件以上都不能提供」。

至於若李貞秀就職1年後仍未依國籍法規範提出證明怎麼辦。劉世芳說，假設性問題無法回答，但如果李貞秀是民眾黨不分區立委，在喪失黨員資格、或經立院解職時就沒有立委身分，這就不屬於國籍法規範範圍。

劉世芳表示，內政部移民署照顧許多陸配，但要浮出檯面擔任中華民國公職，就必須與其他中華民國國民一樣受相同條件規範，因此不要想成是執政黨在霸凌，而是法律就這樣寫，她身為公務員只是依法行政。

劉世芳說，內政部是國籍法主管機關，因此她必須發函，她也希望做個很Nice的白雪公主阿姨，但她覺得要做應做的事，法律管到哪裡，她不會超譯、但也不會少做，這是中華民國公務員應有態度與主張。

針對外界質疑民進黨反中因此對付陸配。劉世芳澄清，是中華人民共和國想併吞中華民國主權，因此維護中華民國主權、保護中華民國憲法、依法行政，是現在要做的3步驟，「我們並沒有反中」，沒人反對去中國大陸進行平等、對等的訪問交流，但這件事現在不可能，「我是（台獨）頑固分子，哪有可能請我去」。

劉世芳表示，如果有人問李貞秀對共機擾台的看法，李貞秀是否敢說「不能、不好」，這是現實會碰到的問題。（編輯：蘇龍麒）1150204