政治中心／綜合報導

中國籍身分的民眾黨立委李貞秀，國會報到時腳踩近4萬的名牌鞋相當顯眼，近期財產申報也曝光！不只鑽石項鍊、名錶都入列，還有一整排近200萬的愛馬仕包，引發討論，綠營就狠酸應該鼓勵她，成為優秀的珠寶權威，立院工作交給其他人。

民眾黨遞補立委宣誓，李貞秀一身白衣、綠褲格外顯眼，腳上踩著一雙愛馬仕白鞋，單價近4萬掀起討論，2024年參選時的財產申報，也被攤在陽光下。

一整排精品，讓外界驚呼財力驚人！珠寶、古董、字畫動輒200多萬，還有鑽石項鍊、勞力士手錶也都價值不斐，要價20-30萬元，更對愛馬仕包情有獨鍾，六個品項加起來近200萬。

李貞秀就職踩近4萬名牌鞋 財產申報愛馬仕豪奢起底

民眾立委李貞秀上任後，財產申報也掀起討論。（圖／民視新聞）

資深媒體人林育卉：「玫瑰金項鍊，然後你可以看到一隻豹，這樣多少錢，我在官網看，這個就是38萬4千，所以她31萬買不到，精品鑑定妳可以腳上踩著這個，Hermes台灣現在，還買不到的這個鞋，然後我覺得術業有專攻，妳不應該把妳的才華，留在這個立法院裡面，妳可以教我們怎麼去買這些這麼便宜，所以這個價格，絕對不是市場上的價格。」

名嘴狠酸，李貞秀要不要教大家如何精品採購，網友質疑在中國有這種資源、財力，還能嫁給醫師？這不是很明顯叫人去查她嗎？沒有錢，怎麼可能做民眾黨的不分區立委？然後一被登記就馬上離婚。

立委(民)陳培瑜：「因為我猜想，可能在財產申報上她有所疑慮，或者是當她跟她先生，如果還有婚配關係，而在她擔任立法委員的這兩年當中，所有的金流、所有的帳戶，都要公開透明這件事情，是不是他們有所疑慮。」

民進黨團幹事長鍾佳濱認為，陳智菡可遞補李貞秀。（圖／民視新聞）

民進黨團幹事長鍾佳濱：「看她那麼勤快的，去跑這些精品店，或許我們應該鼓勵她，成為一個優秀，傑出的珠寶權威，立法院的工作就交給黨內的其他同志，陳智菡我們也看，她在立法院兩年，那板凳球員當那麼久，上場秀秀球技。」

綠營嘲諷，乾脆叫更有政治歷練的不分區第19名陳智菡遞補，李貞秀國籍爭議無解，資產曝光又惹來非議，爭議一波未平一波又起！

原文出處：李貞秀就職踩近4萬名牌鞋 財產申報愛馬仕豪奢起底

