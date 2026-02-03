李貞秀就職 內政部重申：若申請放棄國籍遭拒「應提出證明」

立委李貞秀（右）。李政龍攝



具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀今（2/3）日宣誓就職，內政部重申，已於1月30日正式函請她依《國籍法》規定辦理放棄外國國籍程序，昨（2/2）下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送到國會辦公室，函請李貞秀提供已辦理喪失中國大陸國籍的相關證明影本。內政部強調，若未於就（到）職前完成放棄外國國籍，即不符國籍法規定，立法院應依法予以解職。

由於民眾黨執行不分區立委具有「2年條款」，因此包括林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等人，已於2月1日辭去立委職務，由不分區名單遞補。其中，具陸配身分的李貞秀引發朝野關注，民進黨立委也呼籲她應盡速放棄中國國籍，以符合法定資格。

廣告 廣告

內政部說明，原具中國大陸人民身分者，轉換身分後如欲登記參選公職，須符合《兩岸人民關係條例》在台設籍滿10年的規定；而於當選後、就（到）職前，亦與一般國人相同，須遵守《國籍法》第20條規定，禁止具有雙重國籍者擔任我國公職。若兼具我國以外國籍者擬任立法委員，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍並取得證明文件。內政部也強調，戶籍與國籍屬不同法律概念，不能混為一談。

內政部指出，原中國大陸人民在尚未放棄該國國籍前，依據中共《國家安全法》、《國家情報法》及《反間諜法》等規定，負有配合其情報單位提供情報的法律義務；倘若同時擁有中華民國國籍及中國大陸國籍，卻在台擔任民選公職，將可能面臨法律義務衝突，亦有因公職身分而遭要求提供相關線索或證據的風險。因此，《國籍法》第20條除為維護我國國家利益外，亦在保護當事人避免陷入忠誠義務矛盾。

針對李貞秀表示其申請放棄中國大陸國籍遭拒一事，內政部表示，據其所述內容可證明，她仍具有中國大陸國籍。內政部重申，擔任我國民選公職，必須遵守《國籍法》第20條規定，並提出已於就（到）職前辦理放棄國籍的書面證明；若確實遭拒絕受理，也應提出相關佐證文件，以確認其已於2月3日到職前著手辦理放棄程序。內政部也表示，已再次函請立法院秘書長協助提供相關佐證資料，以釐清李貞秀是否符合就職資格。

更多太報報導

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」

逆向撞人聽到「要報警」！高雄清潔隊員暴走打老夫妻 遭路過學生鎖喉制伏