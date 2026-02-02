李貞秀已放棄大陸國籍？內政部：請提供證明影本

民眾黨立委李貞秀的國籍問題成為焦點，民眾黨黨團主任陳智菡今（2）日表示，李貞秀已按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍。對此，內政部晚間表示，請李貞秀女士提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本予本部，以作為處理國籍案件之參考。

民眾黨立委李貞秀。（圖／李貞秀臉書）

內政部表示，已於115年1月30日函請李貞秀女士確實依國籍法第20條規定辦理相關程序，復於今（2）日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室，另因該黨黨團主任對外表示李貞秀女士已向該國申請放棄國籍，本部作為國籍法主管機關，再於同日函請李貞秀女士提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本予本部，以作為處理國籍案件之參考。

延伸閱讀

陸配李貞秀遞補立委！內政部祭解職警告 綠營放話：不棄籍將拒答詢

台灣新住民關懷總會遭指「會務不正常」 內政部解散5團體

陸配李貞秀國籍想當立委仍卡關 柯文哲轟綠：要逼死人民？