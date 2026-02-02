李貞秀已申請放棄陸籍？陳智菡：她明天就職立委時會報告

陸配李貞秀將於明（3）日宣誓遞補成為民眾黨不分區立委。內政部重申李貞秀應於就職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就職日起1年內將喪失證明繳交立法院，否則立法院應予解職。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2）日表示，據了解李貞秀已按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所言，目前不管用什麼方式，沒有一個已入籍中華民國的前中華人民共和國人士可以因此放棄中華人民共和國國籍。

民眾黨立委李貞秀。（圖／李貞秀臉書）

中選會1日公告李貞秀等6人遞補立委，預計2日在立法院宣誓就職，李貞秀將成為我國首位陸配立委。有媒體報導指出，內政部認為依《國籍法》規定，李貞秀須在就職前證明已申請辦理放棄外國籍，並在就職一年內完成相關手續。若內政部認定就職無效，不僅李貞秀向各部會調閱資料時行政機關無法配合，當她在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。

陳智菡表示，李貞秀已按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所說，在現階段的兩岸架構下，沒有人能夠做到完全註銷中國大陸國籍這件事。她引述前總統蔡英文曾說的話:「只要她當總統一天，沒有一個國民需要為自己認同道歉」，並質疑民進黨政府這句話是否隨著蔡卸任而消失。陳智菡強調，李貞秀已來到台灣超過30年，有五個孩子，是道道地地的台灣人，且取得中華民國身分證10年以上，也因此取得參政權。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／中天新聞）

媒體追問李貞秀如何申請放棄中國大陸國籍，陳智菡回應，李貞秀明天宣誓時就可以向大家報告是透過什麼方式，不過正如邱垂正所證實，目前為止不管用什麼方式，沒有一個已入籍中華民國的前中華人民共和國人士可以因此放棄中華人民共和國國籍。她批評:「我們現在的國家在要求人民做一件他們沒有辦法做到的事情」。

針對綠委陳培瑜受訪時舉立委麥玉珍當例子，陳智菡回應，不管拿越南國籍或美國籍，都非常荒謬與可笑，並反問這兩國跟大陸與台灣關係一樣嗎。她呼籲不要迴避憲法，也不要忘記還有《兩岸人民關係條例》，就是因為兩岸過去有很多問題沒有辦法解決，所以才用特別法處理，但現在官員昧於事實，完全錯誤採用不相干的法令進行解釋。

對於中選會2日頒發李貞秀當選證書，陳智菡質疑，如果中選會認定李貞秀具有參政資格，為什麼內政部說沒有？這兩個機關間出了什麼問題？她追問，為什麼蔡英文時代或陸委會前主委邱太三時代認定的《兩岸人民關係條例》跟《國籍法》，跟現在賴清德政府所認定的竟是不同法令？到底是法令出問題，還是執政的人出問題？陳智菡也批評，台灣是法治國家，但她1日看到行政團隊不具名放話，像民進黨立委吳思瑤說李貞秀可能效忠中共，竟是立委公然進行政治霸凌跟抹黑，難道國家已經淪喪到這種程度？

有關綠營放話未來李貞秀索資、詢答會遭到拒絕，陳智菡痛批完全就是霸凌跟羞辱。她強調，立法院並非行政院附屬機關或次級單位，立法委員質詢或請行政單位提供政務資訊，都是憲法所賦予的權力。陳智菡質問:「所以我們現在的國家是怎樣？這些官員都可以不守法？然後依照自己的意識形態來做事，把這些陸配的新住民當作是他們政治意識形態的提款機嗎？」她表示這狀況真的讓人感到非常憤怒，過去賴清德在移民節曾說會致力保障台灣是個多元包容的環境，結果竟放任自己黨籍立委政治攻擊霸凌一個尚未就任的立委，非常荒謬。

