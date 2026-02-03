李貞秀已離婚！與老公「友好分手」 網炸鍋：根本不是中配而是已離婚的中國人

李貞秀受訪時證實，已與老公「友好分手」。（翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨6名新立委於今（3）日就職，其中中配出身的李貞秀更備受熱議，近期《BBC》中提到，李貞秀的老公在她遞交爭取提名的隔天，便辦理離婚手續，李貞秀受訪時也說，「是友好的分手」。而網友也怒轟「李貞秀根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關」。

李貞秀：多數的立法院不可能去執行少數政府的違法行政命令

中配在台灣參政一直是被受熱議的話題，過去原任花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，就是因為國籍問題而遭到解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願審議委員會近日決議撤銷原處分。

將於今天就職的民眾黨新立委李貞秀，也是因為中配出身而備受熱議，據了解，她是1993年因婚姻而搬到台灣，2024年以政治素人的身分獲民眾黨提名，預計在今天就任立法委員，成為歷來擔任最高階公職的中配代表。

外媒《BBC》近期播出一段新聞，她在訪問中指出，自己並不擔心能否走完任期，她最慢是1年內要提出放棄國籍，等於就職沒有疑慮，但（內政部）還是要硬來，解職令是送到立法院，「多數的立法院當然不可能去執行一個少數政府的違法的行政命令」。

已離婚還是「中配」？ 網炸鍋

而在該則新聞中有提到，為了避免參選影響到家人，讓他們曝光，李貞秀和老公在她遞交爭取提名的隔天，便辦理離婚手續。她受訪時也坦承，「很友好的分手，他很怕，他不喜歡去碰政治，後來這些一波一波的攻擊來的時候，他也很慶幸說，還好我們分開了」。

而李貞秀離婚一事也在網路上備受熱議，「李貞秀不是中配，她是已離婚的中國籍人士，已經跟台灣沒有任何半點關係」。網友也紛紛怒轟，「李貞秀根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關」「她是很厲害嗎？高學歷？特殊專才？為什麼非要找她當立委」「為什麼離婚不回自己的國家」？

