李貞秀引關注 內政部：就職立委1年內須放棄他國國籍

（中央社記者賴于榛、高華謙台北29日電）陸配李貞秀2月將接任民眾黨不分區立委，引發關注。內政部次長董建宏今天表示，依據國籍法，李貞秀必須在就職時提出放棄外國國籍的主張，並於1年內放棄中華民國以外的國籍，沒有解釋空間。

李貞秀2月將接任民眾黨不分區立委，身分引起關注。陸委會主委邱垂正昨天說，李貞秀必須在就任1年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，建議可以「努力一下」。

董建宏今天出席政院會後記者會時表示，李貞秀尚未就職之前就是一般國民，法律一定程度允許民眾擁有不同國籍，但若要服公職，就必須只擁有中華民國國籍，中華民國以外的國籍都必須放棄，這不分哪一個國籍，規範都是一樣。

他說，依據國籍法，李貞秀必須在就職時提出放棄外國國籍的主張，並於一年內放棄中華民國以外的國籍，這在國籍法沒有其他解釋空間，內政部會在李貞秀就職後行文立法院，了解其是否放棄他國國籍，追究時間則為1年。

依據國籍法規範，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任國籍法所定應受國籍限制的公職時，應於就職、到職前辦理放棄外國國籍，並於就職、到職日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。（編輯：翟思嘉）1150129