李貞秀強調唯一效忠中華民國 透露曾赴中申請放棄國籍未獲受理

民眾黨新任不分區立委李貞秀今日(3日)首度就國籍爭議公開說明。她拿出證明，表示自己曾前往中國出生地申請放棄國籍，但未獲受理，她已將相關文件轉交內政部。李貞秀強調自己已在台灣落地生根，熱愛台灣、保衛台灣的決心不亞於任何人，也表示自己唯一一本護照就是中華民國護照，即使兩岸發生衝突，她也唯一效忠中華民國。

民眾黨新任不分區立委李貞秀今天在宣誓就職後與其他同黨新科立委共同接受媒體訪問。針對爭議多日的國籍問題，李貞秀拿出前往中國的機票與高鐵車票，表示她曾在去年主動前往中國嘗試辦理放棄國籍，她全程持中華民國護照、以台胞證出入境。

李貞秀指出，她前往出生地衡陽市衡南縣 (中國湖南省)公安局及市級公安局出入境管理單位申請放棄國籍，皆遭到拒絕，連「收件」程序都未被接受。她並引述陸委會主委邱垂正的說法，表示至今並無任何中配因取得台灣身分而成功放棄中華人民共和國國籍的案例。李貞秀說，她在昨日收到內政部來函，附有一份放棄中國國籍申請表，要求補件說明，她已將對岸「不受理」的相關文件轉交內政部。

李貞秀表示，中選會已頒發當選證書，她也已在大法官面前完成宣誓就任立法委員，唯一效忠中華民國。她指出，自己雖非在台灣出生，但來台後已落地生根，在台居住超過30年，工作、繳稅，5個孩子皆為台灣人，她熱愛台灣、保護台灣的決心不亞於任何人。

李貞秀在回答媒體追問時，也強調若台海發生戰事，她唯一效忠中華民國。她說：『(原音)絕對是中華民國，因為我是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題，貞秀絕對認同中華民國的立法委員必須單一國籍，就是中華民國國籍。』

現場媒體請李貞秀「花10秒鐘宣示放棄中華人民共和國國籍」時，李貞秀再次強調自己沒有拿過中華人民共和國的護照，從出生到現在唯一有的就是中華民國護照。