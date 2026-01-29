李貞秀恐任一年立委 柯文哲批SOP不清楚：民進黨為什麼逼死人民？

柯文哲。民眾黨提供



民眾黨6名新立委將於2月3日早上10時宣誓就職，具有中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍的立法委員，但根據《國籍法》規定，公職人員必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，沒有解釋的空間，意味著李貞秀極有可能擔任一年立委。對此，民眾黨前主席柯文哲今（1/29）天批評，民進黨為什麼逼死人民？政府可以訂法律，但要告訴人民如何遵循，不要讓中配來到立法院，1年後就被解職，不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

民眾黨今天舉辦「第五屆眾智成城博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會」，柯文哲出席活動前受訪，對於李貞秀有可能只當一年立委，他表示，這個問題已經困擾民眾黨快一年，他曾經請立法院黨團主任陳智菡要求陸委會、內政部明確講出SOP，「政府可以規定法律，這沒問題，但要告訴我怎麼做！流程圖要很清楚！」

柯文哲質疑，民進黨為什麼逼死人民？政府可以訂法律，但要告訴人民如何遵循，一個中配來台灣，10年後領了身分證，到底他能從政不能從政？請政府明確講出流程圖是怎樣做，不要讓每個人來到立法院，1年後就被解職，不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

另外，柯文哲日前透露，自己曾與民進黨團總召柯建銘溝通，讓代理孕母解禁通過，總預算、軍購案他來處理，被質疑「拿女人子宮去換國家總預算」，他今天解釋，這就是認知作戰，權力大的人去整合權力小的人比較容易，小的整合大的困難，「所以為什麼每次講說，台灣一切困境還是在賴清德的一念之間。」

柯文哲認為，自己幫忙處理僵局，這個國家總是要正常運作，這僵局不是辦法，大家看看有沒有可以彼此討論的起點，結果自己的好意被名嘴形容成政治交換，「不要每件事情都把人家想得很壞，我是希望台灣可以正常地往前動。」

