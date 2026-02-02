李貞秀恐遭解職？黃國昌嗆賴清德乾脆「廢掉兩岸條例」：蔡英文時期就有陸配任公職

立院新會期在今（1）天開議，民眾黨不分區立委李貞秀因陸配爭議問題遭內政部要求於一年內放棄中國大陸國籍，否則應由立法院解職。對此民眾黨主席黃國昌接受節目《中午來開匯》節目專訪時表示，法律怎麼規定，台灣民眾黨就怎麼做，但這個法不是賴清德說的算，認為賴清德現在在做最廉價的政治鬥爭，把陸配變成兩岸之間的人球。

黃國昌表示，陸配在台取得身分證超過10年以上，在台灣有幾十萬個家庭，很多也已經有第二代、第三代，為什麼在國會不能有這些代表，他質疑，當初提名不分區時是在蔡英文任期間，當時的陸委會並沒有要求這些陸配放棄國籍，怎麼可以因為在賴清德任內換了人就換了解釋，這暴露出來民進黨的眼中法律就像空氣，愛用的時候就用，完全服務於民進黨的政治需求。

黃國昌認為，蔡英文與賴清德在針對陸配參政的解釋完全不一樣，蔡英文的任期期間就已經有陸配當選過公職，也沒有被要求放棄國籍，現實上依照《兩岸人民關係條例》，我國法律並不承認中華人民共和國的國籍。因此，過去取得中華民國身分證的程序是要求註銷對岸的戶籍，而非放棄國籍。

黃國昌指出，賴清德和劉世芳就是為了強化兩國論的政治立場才忽然改變解釋，要求李貞秀必須放棄國籍，他反嗆既然不否認對方的國籍，賴清德乾脆把《兩岸人民關係條例》廢掉，相信全民都看得出來賴清德在做最廉價的政治鬥爭。黃國昌認為對岸現在根本就沒有讓陸配放棄國籍的程序與空間，導致這些人現在變成人球，在民進黨和中國之間處於什麼都不是的困境。



