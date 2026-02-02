李貞秀想當民眾黨立委又不放棄陸籍？綠營搬出國安法：別讓她索資質詢

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委陳培瑜、吳思瑤今(2/2)表示，即將上任民眾黨立委的陸配李貞秀就職前，應依我國法律規範，提出放棄陸籍文件申請，若不懂，也可以去問剛卸任的民眾黨立委麥玉珍，而非甩鍋給我國政府；在李貞秀未提出放棄國籍文件前，行政部門都要嚴格把關其索資、質詢，以免觸犯《國安法》。

民進黨立委陳培瑜，資料照，許詠晴攝

具陸配身分的李貞秀，確定遞補民眾黨不分區立委，預計將於2/3宣誓就職，內政部日前表示，立委公職有國籍限制，依照《國籍法》規定，需在就職前放棄外國國籍，並於一年內繳交喪失國籍證明，目前還未收到李貞秀喪失中國國籍相關文件。

廣告 廣告

陸委會副主委梁文傑上周指出，《中國國籍法》規定，要放棄國籍，要在中國國內戶籍所在地的公安局出入境管理部門提出，若人在國外，就向中國駐外使領館申請。

梁文傑說，《國籍法》第20條的規定很明確，就職前要提出撤銷外國國籍申請，申請不是嘴巴說說，公務機關要看提出的申請文件，相關規範，早在2009年馬政府時期，內政部就解釋過。

陳培瑜上午指出，甫卸任民眾黨不分區立委的麥玉珍，原本國籍也非台灣，民眾黨團應該去問麥玉珍當初如何放棄，若李貞秀不放棄，就是民眾黨雙標。現在李貞秀是不想做、不敢做、不願做，卻甩鍋給我國政府，非常荒謬。

有關行政機關打算不接受李貞秀索資、質詢一事，陳培瑜說，檯面上質詢是一回事，但每個立委辦公室都可參與機密會議及資料，也會拿到部會的秘密文件，除了行政單位外，立院內部也要設法處理此類事件。

吳思瑤上午表示，自己日前公開質疑李貞秀，結果對方發出聲明回擊，若有這些時間，為何不花30秒上網下載「退出中華人民共和國國籍申請表」填寫，檢附相關文件給我國內政部，證明李貞秀要奉行我國《憲法》，當一個合法合規的台灣立委，有這麼困難嗎？相關規範並非針對陸籍，所有國籍參政者都要依循此規範。

吳思瑤說，李貞秀未放棄陸籍前，索資或質詢，行政機關都要嚴格把關，避免觸犯《國安法》，立院也要強化自律，從嚴來審視一遍。

更多FTNN新聞網報導

柯文哲要內政部提出放棄國籍SOP 劉世芳：中華人民共和國官網有「退籍證明書」

李貞秀2月就職立委仍有中國籍 內政部：1年內提出放棄證明「沒解釋空間」

柯文哲為李貞秀抱屈「法律逼人民去死」 綠委：這條從國民黨時代就有

