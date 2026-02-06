「李貞秀應依法遭解職」！黃光芹轟：全黨護一人…民眾黨小心信用刷爆

記者陳思妤／台北報導

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但她未放棄中國國籍引起爭議，被認為會有國安疑慮。媒體人黃光芹曾因支持廢除民眾黨兩年條款，遭到李貞秀痛罵「寄生蟲、瘋狗」，她今（6）日也不忍發聲，直指民眾黨全黨護一人在秋海棠葉上跑馬，李貞秀有雙重國籍，理應依法遭到解職，民眾黨卻還指控他人歧視、搞文革，「小心！別把信用卡刷爆了！」

李貞秀宣誓就職成為首位中配立委，但至今未放棄中國國籍，引起爭議，但國民黨、民眾黨仍聲援李貞秀，還批民進黨歧視打壓。黃光芹今在臉書發文指出，護航李貞秀的幾個邏輯錯誤，第一，李貞秀依《國籍法》聲稱曾前往中國放棄中國籍而不可得，民眾黨卻拿《兩岸人民關係條例》護航，形同拿不同的車票、搭不同的列車，也猶如活在不同的兩個平行時空。李若真的前往中國申辦放棄國籍，則是在真實世界奔波，民眾黨全黨護一人，則是在秋海棠葉上跑馬。

黃光芹指出，第二，李貞秀依《國籍法》本有1年內舉證的空窗期，卻為證就職前即得有申辦動作，而坦承無法放棄中國籍，「坐實她有雙重國籍，理應依法遭到解職」。

第三，黃光芹說，李貞秀為在中國出生、長大，至今仍持有中國籍的中國人，在民眾黨高層俱在的記者會上表示，中華民國國民也是中國人，民眾黨默不作聲，是否代表接受？照此邏輯，中國解放軍和中華民國國軍，也都是中國軍？

第四，黃光芹痛批，那些歪樓詭辯說賣台不一定持有中國籍，以及憑自由心證判定只要在台灣生活久了的中國籍人士，就可以當立委，「則是視法律於無物，10年、20年、30年隨人說」。

第五，黃光芹直指，過去統促黨，至今新黨、國民黨，都不曾提名中國人當了立委，吳敦義時代提名未列入安全名單，民眾黨首開先例，而李貞秀還堂而皇之進到立法院，「民眾黨卻還指控他人歧視、搞文革。小心！別把信用卡刷爆了！」

第六，黃光芹爆氣說，大家在談事，凡那些鬼扯什麼私人恩怨、把程序「虛偽不實」竄改為指控他人「虛偽」的媒體，都是不肖媒體。

黃光芹過去曾經因為支持民眾黨廢除兩年條款，遭李貞秀在內部群組大罵，「永遠精準地抱錯大腿」，還說黃光芹夫妻已經窮途末路，靠民眾黨吃飯，除了通告費還「帶貨割小草韭菜」。讓黃光芹在直播中情緒激動，哽咽說不能接受。李貞秀接著又在臉書發文狂嗆，「黃光芹像條瘋狗一樣罵任何人，每個人都忍讓但我不會慣著她，不惹事不怕事」。

