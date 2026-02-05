李貞秀懶得填完放棄中國籍申請書？連他都看不下去：立委換人當吧

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(2/5)表示，有關民眾黨不分區立委、陸配李貞秀，未完整填寫放棄中華人民共和國國籍申請書，是因為「有點懶」，且仍具中國國籍一事，社會不能接受，既然李的個性如此，專業也不在這，不如把立院工作交給民眾黨其他人來接任。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，鍾佳濱辦公室提供

內政部長劉世芳表態，未來內政部不會提供機密等級以上的文件給李貞秀。鍾佳濱說，只要李貞秀別擔任立委，這都將迎刃而解，這不是行政院的問題，是民眾黨的問題。

針對放棄中國國籍申請書未填寫完整，李貞秀的說法是「有點懶」，鍾佳濱表示，既然李的個性如此，專業也不在這，那就別來當立委，反而李貞秀對珠寶熟悉，卡地亞可以分得清楚，或許應該鼓勵李貞秀成為珠寶權威。

鍾佳濱說，列名在白營不分區立委名單後面的板凳球員、民眾黨立院黨團主任陳智菡，說不定可以上場秀球技，成為正式球員。

