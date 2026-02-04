李貞秀成「中國眼中試金石」？他揭「1行徑」：恐淪認知作戰樣板！

論壇中心/綜合報導

民眾黨立委李貞秀昨天（3日）在立法院宣誓就職，成為我國首位中配出身的立委。李貞秀是否放棄中國國籍仍陷爭議，但港媒卻稱她是「島內政治鬥爭試金石」，遭外界擔憂涉及國安。政治學博士王智盛認為，李貞秀未來可能會把質詢官員的畫面上傳抖音，成為中國進行「認知作戰」的樣板。

王智盛在《台灣向前行》節目中指出，李貞秀現在一腳踏入立院，如果將來運用社群或各種媒介，上傳自己質詢台灣官員的相關畫面，「中國不是見獵心喜嗎？」王智盛認為中國可能藉此擴大渲染「中配揚眉吐氣」、「代表中華人民共和國質詢台灣省官員」．．．等話語，變成「認知作戰」的樣板，有利製造對立與分化。



此外，李貞秀被揭發申請放棄中國國籍時亂填申請書，但她竟然回應「我比較懶、能不做盡量不做」，再度各界議論。王智盛認為李貞秀「看起來是個自走砲」，更進一步質疑民眾黨，「是否能在問政上真正的約束她」，確保未來不會有任何國安、認知作戰等問題的發生。

原文出處：李貞秀成「中國眼中試金石」？王智盛揭「1行徑」：恐淪認知作戰樣板！

