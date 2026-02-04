政治中心／綜合報導



民眾黨不分區立委李貞秀於昨（3日）宣示就職補位之際，本人中配身分、雙重國籍討論再次成為大眾焦點，對此李貞秀就公開亮出綠色台灣護照，並公開機票等相關文件，解釋自己曾經赴中國辦理放棄國籍遭到拒絕，對此陸委會主委邱垂正則強調「必須依法行政」，點名阻撓李貞秀放棄國籍的「是中華人民共和國政府，不是中華民國政府」，如今（4日）李貞秀表示這是「莫須有」罪名，並點名「賴政府」好好做事，不要打口水戰，回應曝光再次掀起討論，就有網友傻眼吐槽李貞秀國籍問題「也要怪賴清德？」，更評論李貞秀根本是「女版黃國昌」。





李貞秀才被抓包「申請表瞎填」！又點名「賴政府」猛歪樓…網傻：根本女版黃國昌

李貞秀再度被追問雙重國籍爭議，現場點名賴政府遭網友吐槽「記者問國籍問題，反而怪賴清德？」。（圖／民視新聞資料照）





國籍爭議還在燒 李貞秀稱遭「莫須有罪名」點名賴政府



李貞秀才被民進黨新北市議員卓冠廷，抓3日李貞秀自己公開放棄中國國籍申請表文件，內容缺漏有誤，遭批評：「李貞秀，李貞秀，你可真會作秀。看到石明謹把李貞秀那張放棄中國國籍證明書圈起來，這申請表根本亂寫。原身分證號、戶口註銷時間都沒寫。連拼音系統都不是中國官方使用的。隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？」，今日受訪再度針對自己國籍問題回應，他解釋自己跑一趟中國是因為「莫須有的罪名」，隨即點名「賴政府」，他指自己所屬民眾黨、在野黨已經開始做事，「第一天就開始開工」，推行優先法案，他無法理解對自己的國籍還繼續討論，「拜託賴政府回來好好做事，不要再打口水戰。」，李貞秀認為自己對此的回應都是「政治回應」。

網友不買單 批問A答B像「女版黃國昌」



對此就有粉專「Mr.柯學先生」批評李貞秀回應，認為李貞秀彷彿「女版黃國昌」，他吐槽：「李貞秀根本女版黃國昌，記者問國籍問題，反而怪賴清德？那囂張跋扈、問A答B的態度根本一模一樣！」，其他網友也留言：「笑死，第一天上班就知道政治回應……」、「沒放棄國籍就離開立法院，廢話連篇。」、「台灣是都沒人才了？民眾黨一直要挑戰人民跟法律的底限？」、「雙重國籍就是不能」、「複製貼上耶！第一天就開始罵政府耶！」、「為何給她上任？」。

