李貞秀把護照、台胞證都收起來！他揭唯一重點「雙重國籍」

中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理，話題延燒。灣青年世代共好協會理事長張育萌說，李貞秀可以把護照和台胞證都先收起來，我們真的沒興趣。真正、而且唯一的重點，一直是「雙重國籍」。

李貞秀強調唯一效忠中華民國（圖／翻攝畫面）

張育萌指出，就職第一天，李貞秀就把太多應該分開討論的問題，刻意混為一談；他列出，一早，李貞秀就秀出護照，強調自己「只有中華民國護照」。李貞秀想講的潛台詞當然是，她沒有中華人民共和國的護照。但就算她真的沒有中國護照，也不能說明什麼，世界上很多國家，護照持有率本來就很低。

全中國大概只有 1.8 億人持有護照，大概佔總人口 13%。2016 年，新疆還曾經直接下令，收回所有維吾爾人的護照。美國的護照持有率大約是 45%。日本超低，只有 17%。難道這可以說明，一半的美國人都沒有美國籍嗎？或是超過八成的日本人，都沒有日本國籍？當然不行。結論是，李貞秀「有沒有中華民國護照」，基本上完全無法解釋她「有沒有雙重國籍」。

張育萌進一步表示，台灣的法律，其實已經讓李貞秀過了第一關。《兩岸人民關係條例》規定，在台灣設籍滿 10 年，就可以參選。從登記參選到當選，台灣沒有禁止雙重國籍，所以實際上，也不是只有李貞秀帶著雙重國籍參選。但如果你當選後，選擇要就職，就會進到第二關，《國籍法》規定，就職前要申請放棄外國國籍，就職後一年要「完成放棄」，否則就會跟職位說掰掰。

這條規定，不是針對中國。台灣對全世界都一樣。張育萌提到，我們不允許「雙重國籍」擔任選舉產生的公職，因為一旦兩國發生利益衝突，我們不知道你會效忠誰。

阿根廷、厄瓜多、烏拉圭和摩洛哥，都是「不允許放棄國籍」的國家。所以如果有一天，同時擁有阿根廷國籍的台灣僑胞，想要到台灣選立委，就算他當選，也沒辦法順利就職。

張育萌強調，李貞秀可以把護照和台胞證都先收起來，我們真的沒興趣。真正、而且唯一的重點，一直是「雙重國籍」。

