李貞秀拿不出放棄中國籍證明能當立委？卓榮泰：一切依國籍法認定

行政院長卓榮泰今（5日）表示，李貞秀的國籍爭議要依我國《國籍法》的標準來完成認定。資料照。李政龍攝



民眾黨不分區立委李貞秀3日宣誓就任，身為中配的她卻拿不出放棄中國籍證明，引發「雙重國籍」的爭議。行政院長卓榮泰今（5日）受訪回應，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，他強調，一切都要依我國《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

李貞秀國籍引發爭議，她在就任後大動作召開記者會，秀出一份以簡體中文填寫的「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調自己去年已親赴中國辦理放棄國籍手續，卻遭當地公安機關拒收。然而，這份申請表卻被抓包錯誤百出、漏東漏西，質疑是「臨時填的」，甚至可能實際未送件。李貞秀對此坦言自己「填得比較簡陋」，並表示「收件時現場該補什麼我一定都會補；沒收件的時候，我是比較懶惰的人，能不做就不做」。

內政部長劉世芳指出，目前尚未收到李貞秀退籍的影本，因此認為她沒有完成退籍的申請手續，然而依《國籍法》應是由立法院予以解職。她並指出，基於立委若沒有放棄母國國籍，會有忠誠問題，因此內政部未來在立院面對李貞秀，依法將不提供機密以上文件調閱。民進黨立委沈伯洋也整理懶人包，點出中國公民依法有協助中共情蒐的義務，如今李貞秀拿不出放棄國籍證明，就是違法就任，立法院長韓國瑜若沒有將她解職，韓就涉及瀆職。

對於李貞秀國籍引發朝野論戰，行政院長卓榮泰今天下午參觀台北國際書展前受訪時表示，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，我們一切依「國籍法」的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

