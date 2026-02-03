李貞秀拿出"返中機票" 嗆內政部"退中籍表"自己簽看看

政治中心／綜合報導

民眾黨6席新科立委上午宣誓就職，國籍爭議的李貞秀特別拿出往返中國的機票，說有回故鄉試著爭取，卻被公安打回票，更嗆已經簽了內政部給的"退出中華人民共和國國籍表"，要內政部自己申請看看。此外劉書彬因為辦公室裝潢被黃國昌訓斥，被媒體堵問時，她神情不悅，並沒有多做回應。

民眾黨新科立委：「余誓以至誠，恪遵憲法。」

在大法官見證下，民眾黨6位新科立委宣誓就職，不過中配出身的李貞秀依舊無法放棄中國籍，她拿出機票強調自己已經做了最大努力。

立委（民眾）李貞秀：「到我的出生地，衡南縣公安局出入境（管理局），想要申請放棄國籍，就但是縣公安局完全不受理，到目前為止沒有任何陸配，因為台灣身分，放棄中華人民共和國國籍成功過，（如果今天兩岸有衝突的話），絕對是（效忠）中華民國，因為我是對著中華民國憲法宣誓的立委。」

高喊絕對效忠中華民國，卻在受訪時"口誤"了自己只拿過中華人民共和國國籍，被旁人提醒才改正。而前一天內政部也寄"退出中華人民共和國國籍申請表"，要她填寫。

立委（民眾）李貞秀：「它還附了一份簡體的公文，我都不知道什麼時候，中華民國的內政部開始幫對岸跑公文了，我會轉交給內政部請他們去放棄看看。」

李貞秀拿出「返中機票」自清 嗆內政部「退中籍表」 自己申請看看

李貞秀拿出機票，證明自己有回中國一趟試著去辦放棄中國國籍。（圖／民視新聞）





立委（民）吳思瑤：「內政部真的服務到家，她完成就職不等於就職合法，必須出具這份資訊，表達向中華民國政府表達，她個人願意放棄中國籍。」

李貞秀個人國籍問題備受關注，留任的劉書彬被爆出花35萬元裝潢，被黨主席黃國昌痛斥。

立委（民眾）劉書彬：「（黃國昌主席好像覺得不需要裝潢），（這塊有溝通嗎），（當初有講好說沒有要裝潢嗎）。」

李貞秀拿出「返中機票」自清 嗆內政部「退中籍表」 自己申請看看

劉書彬裝潢辦公室，連黃國昌都很不滿。（圖／民視新聞）





面對提問，不發一語，面對黃國昌重申"不准裝潢"的命令，卻被爆出新科的洪毓祥也動工辦公室，但當事人有話要說。

立委（民眾）洪毓祥：「主要是看到漏水，然後因為它是在轉角，開門的話會撞到那邊的行人，所以我們稍微把這樣的安全性做考慮，沒有浪費公帑都是自掏腰包，這也是把這隔間拆掉，讓友善的環境可以方便（身障人士拜訪）。」

民眾黨立委雖只有8席，卻每個人存在感都很強，未來在國會的表現，外界持續檢視。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：李貞秀拿出「返中機票」自清 嗆內政部「退中籍表」 自己申請看看

