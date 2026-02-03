李貞秀指申請放棄中國籍遭拒 內政部：應提證明

（中央社記者高華謙台北3日電）陸配李貞秀今天宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理。內政部說，據李貞秀所述可證明李仍具中國大陸國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀在今天到職前已辦理放棄中國國籍。

依據民眾黨不分區立委2年條款，李貞秀等6人遞補不分區立委，並在今天上午於立法院宣誓就職。李貞秀受訪表示，她回出生地申請放棄國籍，但不被受理。她絕對效忠中華民國，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國。

內政部今天透過新聞稿表示，據李貞秀所述，可證明李仍具有中國大陸國籍。擔任中華民國民選公職，即應遵守國籍法第20條規定，提出已於就（到）職前辦理放棄國籍的書面證明；若李貞秀遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認李貞秀在今天到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任中華民國公職，欲任公職者，應於到職前辦理放棄中華民國以外的國籍，立法委員也應遵守這項規定，以確保公職人員對國家單一忠誠義務。

內政部表示，已於1月30日函請李貞秀確實依規定辦理，又於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室。針對李貞秀說明已向中國大陸辦理放棄國籍，內政部今天再函請立法院秘書長周萬來協助提供已辦理的佐證資料。（編輯：林淑媛）1150203