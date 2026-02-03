李貞秀接立委 鄧萬華聲援：促官方停止追殺

▲李貞秀接任立委，中配村長鄧萬華（中）到處聲援，並演出行動劇。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀今（3）日於立法院宣示就職，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題。同為陸配但遭解職的花蓮村長鄧萬華也前來支持，強調兩岸依憲法就是同屬於一國，台灣官方要為難中配放棄大陸國籍，中配即便有願意，但就是做不到，呼籲官方真有本事，就幫中配放棄國籍，不要將壓力全丟給中配。

民眾黨不分區立委黃國昌、黃珊珊、林國成、林憶君、麥玉珍、張啓楷等6人上週請辭。由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀等6人接任，並於今（3）日上午10點半於立法院宣示就職。由於內政部堅持主張李貞秀必須在就職前辦理放棄外國國籍，否則不符《國籍法》規定，立院即應予以解職。但立法院今日仍讓李貞秀宣示就職。

廣告 廣告

新黨包括副秘書長游智彬、網路輿情中心主任季節和多位新黨黨員以及鄧萬華等人，今日就在法院群賢樓外召開記者會，並演出行動劇，由游智彬拿假刀，綁在鄧萬華身上、象徵綠色枷鎖的手銬斬斷，眾人齊呼「聲援李貞秀 陸配站出來」等口號。

鄧萬華表示，李貞秀能當上立委，表示她的努力比別人多好幾倍，可說是中配的楷模，然而內政部卻拿一個不適用的《國籍法》要求中配放棄國籍非常荒唐，她同為受害者之一，必須站出來聲援。

鄧萬華強調，她被解職後遭到長期霸凌，中配嫁來台灣都是想要好好安身立命，照顧好夫家和下一代，也都戰戰兢兢在好好過日子，沒有人想要捲入政治鬥爭中，但現在的台灣官方卻要強加一個做不到的放棄國籍動作在她們身上，依照憲法兩岸同是一個國家，要放棄國籍做不到就是做不到，希望停止這樣的政治操作，還給中配一個真正公平民主自由的權利。

▲立委李貞秀接任立委。（圖／記者嚴俊強攝，2026.02.03）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「小草女神」捲毛嘉慶性騷疑雲 民眾黨暫停中壢選區初選民調

醫學系學妹陳情怒喊「買不起台北房子」！柯文哲反應曝光

今年國內首例染漢他病毒死亡 北市衛生局提醒：落實防鼠3不措施