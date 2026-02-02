李貞秀放棄中國籍了沒？吳思瑤秀表格暖喊：30秒下載、10分鐘填完

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

民眾黨6名備位立委即將在明（3）日上午10時30分宣誓就職，不過，中配李貞秀迄今尚未出具放棄中國國籍的相關證明，僅強調「依法合憲」進行相關程序。對此，民進黨立委吳思瑤今（2）日秀出「退出中華人民共和國國籍的申請表」並表示，相關資料上網只要花30秒就可下載，10分鐘填寫完畢後交給內政部即可釋疑，有這麼困難嗎？





立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序，吳思瑤也在報到期間於群賢樓101會議室外短暫接受媒體聯訪。

吳思瑤指出，針對這位尚未見面、未來的同事李貞秀，希望未來有機會進一步交流，交換彼此的觀點，一起好好來正視台灣的法治，但讓人非常訝異，她居然昨天可以花了很多時間寫個聲明來批評她的質疑，那為什麼不上網花30秒，就可以「Download」（下載）「退出中華人民共和國國籍的申請表」。

吳思瑤說，這是她辦公室只要上網「Google」30秒就可以搜尋、列印出來的「退出中華人民共和國國籍的申請表」，為什麼未來的委員李貞秀30秒的動作不做？然後花長時間寫篇長文，莫名其妙地來批評她呢？

她提及，這些表格直接上網就可以找的到，也是公開資訊，填寫七、八頁或七個項目，只要認真填寫，應當也不花十分鐘，就可以填寫完成，並檢附相關文件送交給台灣、中華民國的內政部，藉此證明李貞秀有要奉行台灣的憲法跟法律規範，當一個合法合規的台灣立法委員，「只要30秒下載、10分鐘填寫，把這樣的表格交給內政部，有這麼困難嗎？」

吳思瑤重申，依《國籍法》第20條的規範，這並非針對李貞秀個人，亦非針對中國籍配偶，而是在台灣所有要取得公職身分的所有人，不分國籍，不只是針對中國，所有國籍的參政者都要依循相關規範。

最後，吳思瑤強調，「我非常相信台灣的法治，但台灣社會沒辦法相信中共意圖利用大量在地協力者，意圖顛覆台灣社會的本質，這是台灣社會的疑慮，沒人可以放心，所以只要李貞秀能依循法治，來提出退出中共國籍的申請作業，那麼全社會才可以放心」。





