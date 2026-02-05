李貞秀放棄中國籍卡關 國台辦：不存在問題

▲國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀的中配國籍問題持續延燒，中國國台辦今（5日）回應，「大陸與台灣同屬一個中國，根本不存在國籍問題」。

民眾黨立委李貞秀因具備中國籍配偶身分，內政部認定未放棄中國國籍，陸委會主委邱垂正表示，李貞秀必須在就任一年內放棄中國國籍，否則就無法擔任公職。

中國國台辦今舉行例行記者會，發言人陳斌華回應，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂國籍問題，也不存在所謂放棄國籍的問題」。

陳斌華也說，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣兩國論，肆意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台大陸配偶，我們對此堅決反對。民進黨當局種種惡行已經遭到越來越多臺灣民眾的強烈反對。」

