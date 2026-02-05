李貞秀放棄中國籍遭拒 林濁水拋「1解法」供綠解僵局





台灣首位中配立委李貞秀3日宣誓就職，正式代表民眾黨進入立法院。她的國籍問題連日引發熱議，李貞秀也在就職當天秀出文件，證明自己去年就赴中辦理放棄中國籍手續，但不被對方受理。對此，前立委林濁水今（5日）表示，既然李貞秀明確承認當中華民國立委重於保有中華人民共和國國籍，民進黨何不正面肯定，並修法仿外籍人士歸化的程序，讓李貞秀公開宣誓放棄中國國籍、並宣誓唯一效忠我國，讓藍白難以再借題發揮，才是堂堂正正大方之道。

李貞秀的國籍爭議問題持續延燒，除了陸委會頻喊「努力一下」爭取放棄國籍、卻又稱無人成功放棄過；行政院及內政部也多次重申，依照《國籍法》規定，持有雙重國籍者無法擔任公職；內政部長劉世芳更直接表示，內政部已做出決定，未來在立法院面對李貞秀時，將不再提供「機密等級以上」的文件供其調閱，以降低可能產生的國安風險。

對此，林濁水今天在臉書發文表示，陸委會主委邱垂正承認陸配放棄中華人民共和國國籍有困難；又鑑於之前八旗文化總編輯富察（李延賀）身陷中國牢房的不幸經驗，既然李貞秀如今「努力」出示機票、文件，證明曾赴中國辦理放棄國籍、但不被受理，那民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓李貞秀公開宣誓「放棄中國國籍、並宣誓唯一效忠我國？」

林濁水指出，李貞秀已明確𠄘認，當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，他建議民進黨此舉，能讓藍白抵制修法「不只直在民進黨、曲在藍白」，更曝露藍白和台灣主流民意嚴峻對立的窘境，使其難以再轉移焦點並借題發揮，這樣才是堂堂正正大方之道。（責任編輯：王晨芝）

