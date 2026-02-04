李貞秀放棄國籍文件「根本亂寫」？卓冠廷開罵了

政治中心／綜合報導



民眾黨「2年條款」屆滿，6席不分區立委大換血，擁有中配身分的李貞秀也在3日成為首任中配立委，面對國籍爭議，她表示親自飛了一趟中國，但當地機關態度為「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終。而在今（4）日，民進黨新北市議員卓冠廷便曬出李貞秀的放棄國籍文件，並揪出「5點錯誤」，開轟「你可真會作秀」、「隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？」。





民眾黨立委李貞秀昨（3）日宣誓就職。（圖／民視新聞資料照）

李貞秀放棄國籍文件「錯誤百出」！連姓名都亂填





卓冠廷今（4）日上午透過臉書發文，曬出李貞秀的放棄國籍文件，只見文件中的英文姓名處，李貞秀根本沒正確填寫，直接將名字中的「貞（CHEN）」填在「中間名」的欄位，但華人姓名結構中「根本沒有中間名」；另外，明明勾選了「戶口已註銷」但卻沒填註銷時間，當地的「公民身份號碼」也並無填寫，甚至在現住址處僅寫上「台灣新竹」4字。

卓冠廷指出，李貞秀的放棄國籍文件「錯誤百出」。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）





整張文件全亂寫？卓冠廷開罵了





眼看李貞秀的申請表滿滿錯誤，讓卓冠廷氣炸寫下「李貞秀，李貞秀，你可真會作秀。看到石明謹把李貞秀那張放棄中國國籍證明書圈起來，這申請表根本亂寫。原身分證號、戶口註銷時間都沒寫。連拼音系統都不是中國官方使用的。隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？」。





卓冠廷開罵「隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？」。（圖／民視新聞網）





明知是備位立委卻不棄國籍！卓冠廷嗆：要挑戰國人耐心到何時？





卓冠廷進一步開嗆「再講一次，你來台30年，拖到2025年才註銷戶籍，早就是台灣律法給予的寬限了。而妳早在2024年就知道自己是備位立委，拖到現在還沒放棄國籍，妳是還有什麼藉口？」，並在文末炮轟民眾黨「我就問你們台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？」。









