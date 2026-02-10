李貞秀放棄國籍文件「無官方章戳、無收件證明」 劉世芳：難認已申請退籍

立委李貞秀拿出台灣護照、機票證明、內政部公文。李政龍攝



中國籍配偶李貞秀日前已宣誓就任民眾黨不分區立法委員，國籍爭議卻仍持續延燒。雖然她曾秀出前往中國的機票、車票，作為嘗試過放棄國籍的證據，不過，內政部長劉世芳指出，李貞秀對外出示的相關文件，未見任何中國官方收戳章，內政部無法確認其真實性；此外，前立委麥玉珍是由立法院告知已有退籍文件及完整程序，因此李貞秀依法應向「解職就職機關」立法院提交退及文件。

劉世芳接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪說明，依《國籍法》20條規定，擬任公職者須於到職前申請放棄外國國籍，並於就職後一年內取得正式喪失國籍證明，然而，李貞秀所出示的資料，無論是申請表、往返中國的機票或車票，均未附有任何官方章戳、收件證明或退件紀錄，顯示中國方面是否「受理」申請，仍屬不明狀態，「連收件章都沒有，等於完全無法確認有無申請行為。」

內政部已正式函文立法院，要求提供李貞秀申請放棄中國國籍的相關佐證文件。劉世芳指出，立法委員的解職與就職主管機關為立法院，內政部僅為《國籍法》主管機關，負有認定與通知義務，但無權直接解除立委職務。她也提到，目前不論是內政部或中選會，皆尚未收到李貞秀提交的任何正式退籍證明影本。

對於後續處理，陸委會主委邱垂正表示，若內政部審認程序通過，李貞秀仍有一年期限補齊放棄國籍的正式證明；若屆期仍無法取得，將依法不得擔任公職。李貞秀則在黨團記者會中回應，若相關機關要求補件，將全力配合辦理。

立法院人事處則表示，秘書處已指示相關單位研議處理方式，後續將依程序辦理。據了解，李貞秀於立委報到時，除繳交當選證書外，所填寫的個人資料表中，國籍欄僅勾選「中華民國國籍」，未勾選具有其他國籍。

劉世芳也指出，內政部過去已基於善意提供退籍程序表單供李貞秀參考，但放棄國籍依法須由當事人親自辦理，無法由他人或機關代辦。她強調，國籍涉及人民權利義務，相關規範須依法處理，不能以行政命令取代法律程序，目前李貞秀對外所示文件，仍難以構成具法律效力的放棄國籍證明。

