「李貞秀放棄國籍是假議題」何志勇：制度上無解只能修憲

[Newtalk新聞] 民眾黨新任立委李貞秀的中國國籍問題引發爭議，面對李返中申請放棄國籍，卻未獲受理。陸委會主委邱垂正坦言，原中國籍人士去申請放棄中華人民共和國國籍，沒有人完成過，不過依法就是「要去放棄看看」。國民黨新竹市長參選人何志勇今（6日）則指出，邱垂正的說法就是自欺欺人，綠營自己也清楚，修憲門檻過高，既無能力、也無意願推動所謂的「法理台獨」，那要求中配比照外國人依《國籍法》放棄原國籍，本質上就是一個假議題，只是政治攻防的工具。

何志勇表示，姑且不談《兩岸人民關係條例》作為特別法，是否優於《國籍法》適用的法律技術問題；真正的關鍵在於，中配若要能夠放棄「中華人民共和國」國籍，前提必須是中共承認其所要加入的對象是「國家」。無論是中華民國或綠營所主張的「台灣國」、「中華民國台灣」，在現實中皆不被中共承認，這才是制度上的無解。

何志勇指出，兩岸分治至今，互不承認主權，各自憲法仍維持「一個中國」的架構。這也是為什麼國人赴中使用的是「台胞證」，而中國民眾來台使用的是「入台許可證」，這些都是「簽注」（note），而非國與國之間互相核發的「簽證」（visa）。兩岸事務分別由陸委會與國台辦處理，並非由雙方的外交部對口，正凸顯兩岸關係並非一般的國際關係。

何志勇說明，在中華民國憲法架構下，「中國大陸」從未被視為「外國」。因此，依據憲法增修條文與《兩岸人民關係條例》，中配能完成的法律行為，叫做「戶籍轉換」，在台合法居留滿6年，並註銷原有「大陸」戶籍後，即可申請定居與身分證，而不是「放棄外國國籍」。

何志勇指出，中國的法律本身亦不承認雙重國籍，其國籍法明定，必須是「自願加入或取得外國國籍」，經申請並獲批准，才能退出中國國籍。日本亦是單一國籍國家，其制度設計同樣要求當事人必須先取得他國國籍，才能申請放棄日本國籍，以避免出現無國籍狀態。

何志勇強調，問題就在這裡，中配若要放棄中華人民共和國國籍，前提必須是先取得「外國國籍」。但無論是中華民國，還是台灣，都不被中共視為「國家」，更遑論是「外國」。在這樣的法律現實下，定居台灣的中配根本不具備喪失中華人民共和國國籍的法律要件，自然不可能完成「放棄國籍」。

何志勇再度批評，當陸委會輕描淡寫地說一句「要去放棄看看」，說白了，就是一種不負責任的政治話術。真正能夠解決問題的，只有法律，而且只有兩條路，第一、修憲，徹底改變「一中架構」，將兩岸明確定位為國與國關係。第二、修改《兩岸人民關係條例》。但在不修憲的前提下，這樣的修法勢必產生違憲問題，法律終究站不住腳。

何志勇指出，如果綠營自己也清楚，修憲門檻過高，既無能力、也無意願推動所謂的「法理台獨」，那麼答案其實已經很清楚，要求中配比照外國人，依《國籍法》放棄原國籍，本質上就是一個假議題，只是政治攻防的工具。所以，當邱垂正說「要去放棄看看」，他反而要呼籲民進黨政府，不如他們先「去宣布法理台獨看看」。至少，正大光明，坦坦蕩蕩，才能真正合憲，也真正合法。

