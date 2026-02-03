李貞秀放棄國籍有困難 她爆氣轟陸委會

▲李貞秀放棄國籍未果宣誓就職中華民國立委引發熱議。（圖／記者嚴俊強攝，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 中配李貞秀今（3）日就職擔任民眾黨不分區立委，而其國籍議題引發熱議，對此陸委會稍早表示，曾告訴內政部中配國籍會有放棄困難的問題。對此資深媒體人周玉蔻炮轟，陸委是年終暈眩了嗎？還坦言有困難，「沒用的陸委會！」

陸委會主委邱垂正今日受訪表示，曾告訴內政部中配國籍會有放棄困難的問題，而內政部認為《國籍法》要一視同仁。至於李貞秀所提出的證明是否有效，尊重主管機關內政部的審認。

對此周玉蔻爆氣稱，中共不讓她放棄國籍是什麼鬼理由，陸委會年終暈眩了嗎？還「坦言有困難」？困難什麼見鬼了。

周玉蔻稱，這不就是中國共產黨當局熟知台灣法律漏洞，趁機卡一個中國人到立法院做立委，一旦成功爽死，統戰大勝利，砲轟「沒用的陸委會！」更喊話支持內政部依法處置，台灣中華民國立委，就職後提不出已經申請放棄他國國籍，就撤銷立委資格。

