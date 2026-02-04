李貞秀放棄國籍申請書錯誤百出 卓冠廷酸：隨便寫張紙想嚇唬誰？

民眾黨中配立委李貞秀李貞秀表示，自己曾經赴中嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到拒絕。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨新科6位不分區立委昨日進行就職宣誓，其中，首位中配出身立委李貞秀國籍身份備受關注。儘管李貞秀表示，自己曾經赴中嘗試放棄中華人民共和國國籍，並秀出相關表格證明。不過，球評石明謹就發文質疑，李貞秀表格錯誤百出，疑似為記者會前臨時亂填。對此，民進黨新北市議員今（4）日卓冠廷表示，隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？就問你們台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？

針對國籍爭議，李貞秀昨日就職時表示，自己去年曾赴中嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到中國當局拒絕，並出示相關文件。同時，她也強調自己是愛台灣，且效忠中華民國。

廣告 廣告

儘管李貞秀秀出自己填寫退出中華人民共和國國籍申請書，石明謹卻發文提出多項疑點，包括中間名填寫錯誤、使用我國慣用「威妥瑪拼音」非中國官方使用「漢語拼音」、沒有填寫中華人民共和國的原公民身分號碼、以及現住地址只寫「台灣新竹」四個字等疑點，並懷疑這只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外。

對此，卓冠廷在臉書發文表示，李貞秀，李貞秀，你可真會作秀，看到石明謹把李貞秀那張放棄中國國籍證明書圈起來，根本亂寫，原身分證號、戶口註銷時間都沒寫。連漢字拼音系統都不是中國官方使用的。

卓冠廷怒批，隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？再講一次，你來台30年，拖到2025年才註銷戶籍，早就是台灣法律給予的寬限了。而你早在2024年就知道自己是備位立委，拖到現在還沒放棄國籍，你是還有什麼藉口？就問你們台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀稱棄中國籍遭拒！他揪「2特殊身分」不能退國籍 網轟不是騙子就是匪諜

「國共論壇」不只紅色供應鏈 綠黨團示警：藍白法案、預算才是真風險