李貞秀既然這麼「懶」 就不該讓她就任立委
廖國翔／律師、神戶大學法學博士
隨著兩年條款的執行，民眾黨有六位立委新科上任，而其中爭議最大者莫過於擁有中華人民共和國籍的李貞秀。伴隨著其言行與藍白護航的言論，也讓許多人質疑為何擁有敵國國籍且無視於法律規定者可以風光擔任我國立法委員，難道行政權沒有有效的反制手段？
這就要來看國籍法第20條第4項的規定：「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」國籍法本條項，對於持有外國籍擔任民選公職的放棄外國籍規定，其實有兩個時點。第一是就（到）職前辦理放棄外國國籍，第二是就（到）職之日起一年內，要完成喪失該國國籍及取得證明文件。
筆者也觀察到網路討論中，很多人會覺得很奇怪，為什麼不是就職前甚至登記參選時就要完成並提出喪失國籍證明文件？為什麼還可以讓這樣擁有外國籍的人有一年的緩衝？但目前法律規定就是這樣，既然法律存在，則基於依法行政原則，也只能把這樣的規範作為討論與執法的前提。因此雖然筆者能理解很多人焦急的心情，覺得內政部應該提前「做點什麼」，但依現行法律實在無法在李貞秀「就職一年內」這個時間點，就以她沒有取得放棄中國籍證明文件來將她免職。
但是，不巧真的就有個但是，那就是沒想到李貞秀連做個樣子也懶。理論上她只要按照程序，乖乖向她的母國提出「辦理」放棄國籍的程序，只要有辦理，即使是做個樣子，她都能依法穩穩當一年立委了，但李貞秀就是連做樣子都不要，被踢爆她的申請文件亂填、敷衍了事，甚至有許多必填欄位沒有填上，她也不演了說「我比較懶能不做盡量不做」。
太好了！李貞秀言下之意，是她自己也承認「不做」，也就是不依規定提出有效的「放棄中國國籍」申請文件。既然她連依規定「辦理」都不願意了，代表她並沒有在「到職前辦理放棄外國國籍」，此時李貞秀連一般人可以輕鬆達標的第一個關卡都不符合了，那自然就不用等她一年後提出放棄國籍證明文件了，因為她連「辦理」都沒做。而這個「辦理」放棄外國籍，依法必須在「到職前」，並且法律上並沒有「補正」的規定，也就是不能補做。
換句話說，既然李貞秀自己承認並沒有在到職前好好的依其母國規定提出辦理放棄國籍的申請，自然就無法「到職」，他們民眾黨自行宣布的到職，或立法院沒有審酌法律要件認定的「到職」就都無效，內政部這時候自然可以做一個確認到職無效的處分。內政部長劉世芳今天接受黃暐瀚專訪說李貞秀目前提出的是「不具法律效果的放棄」，其實這句話可以更進一步，因為李貞秀根本沒有依法辦理放棄中華民國以外國籍，因此不符合可以「到職」的要件，內政部可以依法進行認定並作成處分，李貞秀有意見就去提行政救濟，大家應該都希望看到內政部硬起來。
而李貞秀的作法與態度，其實也很明確向國人表態了：她沒有要按照規則走、她對台灣既有的法律規定不屑一顧且認為沒有遵守的必要，甚至她擺明了就是要帶著任務衝撞台灣現有體制的，對她以及她認同的母國來說，中華人民共和國籍不是「外國籍」，因此她本來就沒有義務辦理「放棄外國籍」，這是她脫口而出自己是中華人民共和國籍，但沒有一併說出來的心底話。
其實不僅李貞秀是要來衝撞制度的，提名她的台灣民眾黨也是一樣，李貞秀在被提名前不知道自己的就職會面臨這樣的法律限制嗎？民眾黨在提名前不知道李貞秀有此問題嗎？其實都知道，而在提名李貞秀前，民眾黨屬意的人選是最近涉犯反滲透法的徐春鶯，在當時試水溫發現情況不對後，柯文哲將徐春鶯換成最近卸任的麥玉珍，但也不忘在不分區名單中間藏著一個有機會受兩年條款掩護上任的李貞秀，民眾黨當然知道；至於跟著民眾黨喊著要修法的中國國民黨，當然也知道有此問題，他們在不同層級的地方民意代表也有人因此被解職，但即使如此，仍明知故犯，這不就擺明要衝撞法律、挑戰政府的執法？而是誰要他們這麼做的，答案也並不難猜。
筆者先前就已經為文《中配參政不是「人權」 更不能凌駕國家安全》，該投書中已明確說明，國籍法的標準一視同仁，任何有中華民國以外國籍者，如果想要擔任台灣民選公職，都必須辦理且完成放棄該中華民國以外國籍，這是為了避免忠誠義務的違反，這是為了確保台灣的民選公職對國家有唯一的效忠，對任何國家的國民來說都是如此，並沒有對中國籍者有任何歧視。如果藍白或李貞秀認為這是「刁難」，那應該想想不願意提供她放棄國籍證明文件的難道是民進黨政府？不是，是中華人民共和國，那對於真正刁難李貞秀的中華人民共和國，為何他們卻一聲都不吭，繼續咒罵著民進黨「歧視陸配」呢？這些爭吵，完全忽略了造成這處境的原因，也忽略了所有關於國家安全的討論，或許才是他們真正的目的。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
陳嘉宏專欄：徐春鶯還身繫囹圄 李貞秀如何敢大放厥詞
中配李貞秀就任立委國籍爭議延燒 民進黨團喊話：應考慮換陳智菡上場
雙重國籍不容有灰色地帶──李貞秀就職是無效的
粗工約人妻「土地公廟激戰」！威脅公開私密片：再來一次
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。