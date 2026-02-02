李貞秀明宣示就職 陳智菡曝已放棄陸籍：明可報告

民眾黨立法院黨團主任陳智菡2日表示，李貞秀已經按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍。（圖／報系資料照）

陸配李貞秀明（3）日將宣示遞補為民眾黨不分區立委，針對內政部所稱「李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職起1年內將喪失證明繳給立法院」，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2）日表示，據她了解，李貞秀已經按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍，明天宣誓時可報告是透過什麼方式。

陳智菡指出，李貞秀已經按照台灣的規範到中國大陸去申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所說，「在現階段的兩岸架構之下，是沒有人能夠做到這件事情的。」

陳智菡提到，前總統蔡英文曾說，只要她當總統一天，沒有一個國民需要為自己認同道歉，請問民進黨政府，這句話隨著蔡卸任而消失了嗎？李貞秀已來到台灣超過30年，有五個孩子，是道道地地的台灣人，且取得中華民國身分證10年以上，也因此取得了參政權。

至於李貞秀如何申請放棄中國大陸國籍？陳智菡回應，李明天宣誓的時候就可以跟大家報告是透過什麼方式，不過正如邱垂正所證實的，目前為止不管是用什麼樣的方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此來放棄掉中華人民共和國的國籍，「我們現在的國家在要求人民做一件他們沒有辦法做到的事情」。

針對綠營立委表示未來李貞秀索資、詢答可遭拒絕？陳智菡批評，完全就是霸凌跟羞辱。立法院並非行政院附屬機關或次級單位，立法委員質詢或請行政單位提供政務資訊，都是憲法所賦予的權力，所以現在的國家是怎樣？這些官員都可以不守法？然後依照自己的意識形態來做事，把這些陸配的新住民當作是他們政治意識形態的提款機嗎？這狀況真的是讓人感到非常憤怒，過去賴清德在移民節曾說會致力保障台灣是個多元包容的環境，結果竟放任自己黨籍立委政治攻擊霸凌一個尚未就任的立委，非常荒謬。

