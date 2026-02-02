李貞秀明就職未棄中國籍 白營：兩岸架構無法做到

台北市 / 綜合報導

中國籍配偶李貞秀，明(3)日就要向立院報到遞補成為民眾黨立委。不過，因為李貞秀至今未出具，放棄中國國籍證明，到時調閱資料時，行政機關可能沒辦法配合，質詢官員他們也可不用回答。對此，民眾黨團強調李貞秀已經按照規範到中國放棄國籍，但兩岸架構沒辦法做到。

民眾黨中央前等等等，即將遞補的六位不分區立委要來開會，大批媒體沒等到李貞秀現身，但是中選會給李貞秀地當選證明已經送達，即將成為我國第一位的中配立委，不過李貞秀至今還沒出具，申請放棄中國國籍證明。民眾黨立院黨團主任陳智菡說：「他已經按照規範到中國放棄國籍兩岸架構沒辦法做到，她明天宣誓之後就能夠說她是用什麼方式」民眾黨質疑依據兩岸法規，李貞秀根本無法放棄中國國籍。

廣告 廣告

知情官員坦言，主管機關內政部若認定李貞秀就職無效，她向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合，在立院質詢各部會官員他們也可以不用回答，不過也有立院人士反駁，認為只要完成宣誓程序，即依法享有完整立委職權，行政機關無權拒絕配合，雙方見解明顯分歧。

而中國籍的李貞秀進入立法院，將接棒麥玉珍進入內政委員會，民進黨立委也認為，攸關國安的國籍法選罷法，還有內政相關機密，包括警力部署細節、警方裝備，還有基層的民防體系都涵蓋其中，敏感程度不亞於國防。

立委(國)賴士葆說：「她可以選卻不能做怎麼可以這樣，選心酸喔兩岸是特殊關係。」立委(民)陳培瑜說：「應該去問麥玉珍怎麼放棄國籍民眾黨雙標。」立委可以索取機密資料，呼籲行政機關不只不詢答不索資，應該立法修正雙重國籍呼籲韓院長主持修法。國會新會期新人李貞秀即將報到，但中國國籍身分問政已經引爆國安疑慮。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨立委兩年條款 中配李貞秀尚未放棄中國籍

李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚

中配李貞秀將遞補民眾黨立委 內政部重申：就職一年內須放棄他國國籍

