李貞秀是否有申請放棄原國籍？ 黃國昌：應由她就職時說明清楚

民眾黨團總召黃國昌。(記者陳逸寬攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕候任的民眾黨立委李貞秀將於2月3日宣誓就職，內政部與陸委會昨天表示，李貞秀需於就職前提供自己申請放棄原國籍(中國籍)的申請文書，並於就職1年內完成放棄原國籍的流程。民眾黨團總召黃國昌今天表示，李貞秀放棄原國籍採取的行動，應由李貞秀在就職時說明清楚，但民眾黨團立場清楚，「依法行事，該怎麼辦就怎麼辦」。

媒體詢問，李貞秀是否有申請放棄原國籍？民眾黨如何具體協助李貞秀就職立委，這件事民眾黨團有否與立法院長韓國瑜討論過？黃國昌表示，韓院長態度應由本人說明，他無法代為回答；同樣李貞秀貞放棄原國籍採取的行動，也應由李貞秀在就職時說明清楚。

黃國昌表示，台灣是民主法治國家，權力之間彼此監督制衡，法令的解釋權「從來不在行政權身上」，請陸委會與內政部，對此應有最基本的理解。

