李貞秀是否申請放棄中國國籍？ 黃國昌：她就職時會親自對外說明





民眾黨立委李貞秀預計於2月3日宣誓就職。內政部與陸委會指出，李貞秀須在就職前提出已申請放棄原國籍（中國籍）文件，並須於就職後1年內完成放棄國籍的法定程序。對此，民眾黨主席黃國昌今天（30日）表示，李貞秀是否放棄原國籍，應讓當事人在就職時親自對外說明，黨團立場相當明確，「依法行事，該怎麼辦就怎麼辦」。

媒體進一步詢問，李貞秀是否已提出放棄原國籍申請，民眾黨是否協助李貞秀就職立委，以及是否曾就此事與立法院長韓國瑜討論。黃國昌回應，韓國瑜院長的態度應由本人說明，他無法代為發言；至於李貞秀放棄原國籍的進度與做法，也應由她本人在就職時親自對外交代清楚。

黃國昌強調，台灣是民主法治國家，權力之間應相互監督與制衡，法令的解釋權「從來不在行政權身上」，呼籲陸委會與內政部對此應有基本理解。（責任編輯：殷偵維）

