李貞秀曝放棄陸籍遭拒 邱垂正認了：曾告知內政部「陸配有困難」

立法院第11屆第5會期開始，民眾黨6位新任立委今（3）日上午宣示就職，其中首位陸配立委李貞秀的國籍問題引發爭議。內政部堅持，李貞秀必須在擔任立委1年內放棄大陸國籍，否則將依《國籍法》辦理解職。陸委會主委邱垂正坦言，曾告知內政部陸配會有「放棄困難」的問題，但內政部認為必須一視同仁。



邱垂正今日下午出席2026台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區開幕茶會，期間接受媒體聯訪。被問到怎麼看李貞秀的就職爭議一事？邱垂正回應，《國籍法》的主管機關是內政部，但陸委會很關心陸配，因此持續和內政部溝通

邱垂正表示，「雖然放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成，但是依法就需要努力去放棄看看」。內政部認為，並非我方政府阻撓陸配，主要是陸方不讓陸配辦理（放棄國籍）。



邱垂正提到，全球也有不少國家，像是墨西哥、阿根廷、宏都拉斯的憲法都不准國民放棄國籍，因此我國的《國籍法》，他們也無法擔任我們的公職，「所以國籍法並不是針對中國大陸配偶，而是一視同仁，這是依法行政」。

邱垂正指出，倘若陸配沒有放棄作為中華人民共和國國民的義務，可能會違反中國的《憲法》、《反間諜法》、《國家情報法》等法律，恐將面臨一些制裁，「從保護陸配，避免被要脅、被制裁，放棄國籍的程序是重要的」。



媒體詢問，內政部是否應徵詢陸委會的意見？邱垂正坦言，內政部曾經有問過，陸委會也告知，陸配有放棄國籍困難的問題，不過內政部認為，《國籍法》事所有人都要遵守且一視同仁。邱垂正強調，他們尊重主管機關內政部對《國籍法》的解釋。

