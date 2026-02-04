李貞秀曝申請立委隔天就離婚！駁國籍質疑：我生5個台灣人

民眾黨新科立委李貞秀3日宣誓就職後，國籍問題持續引發關注。她日前接受BBC專訪時透露，在2023年遞交申請提名的隔天就與先生辦理離婚，遭外界質疑已非大陸籍配偶，降低與台灣的連結。李貞秀今（4）日回應表示，她來台灣30年，在這邊生兒育女、落地生根，強調「其實女人也不是男人的附庸」，怎麼會說跟台灣沒有連結。

李貞秀。(圖/中天新聞)

民眾黨立法院黨團今天上午舉行「人民優先 民生優先」優先法案記者會，說明新會期黨團的優先法案，包含民眾黨版軍購條例、為國庫把關的《政府採購法》、促進數位升級、落實資安的《促進資料創新利用發展條例》、搶救少子化的《台灣未來帳戶特別條例》、落實校園自治的《大學法》、解決醫護過勞的《醫療法》、杜絕肥貓條款的《國營事業管理法》、落實居住正義與司法正義等多項法案。

會後開放媒體提問時，李貞秀的國籍問題再度成為焦點。針對已離婚、被外界質疑跟台灣的關聯性低，李貞秀回應，她來台灣30年，在這邊生兒育女、落地生根，「其實女人也不是男人的附庸」，怎麼會說跟台灣沒有連結。她強調，自己5個小孩都是台灣人，她與前夫有共同的小孩，是永遠的家人。

李貞秀展示立委當選證書。(圖/截自李貞秀臉書)

李貞秀坦承，其實每一段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論。李貞秀進一步說，從政是她個人的選擇，也不希望拖累家人。

