李貞秀有中籍也未必解職？王瑞德揭「背後靠山」：一招能解！

民眾黨遞補的六席不分區立委今（3日）正式宣誓就職，但以中配身分提名的李貞秀卻尚未提交放棄原國籍證明，只在受訪時出示機票、申請書，表示自己提出申請不被受理。資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中直言，雖然法律明定李貞秀限期未繳交資料就要解職，但受限於法條一項限制，恐怕還是能繼續當立委。

李貞秀就職立委引發國籍、效忠爭議，內政部也送上「退出中華人民共和國國籍申請表」，並要求提供辦理喪失之證明，但李貞秀反酸「中華民國內政部什麼時候幫對岸跑公文了」。王瑞德指出，依據法律規定，立委未放棄國籍應由立院解職，連內政部都無權處分，因此即便李貞秀沒在期限內繳交證明，還是得看立法院長韓國瑜的態度。不過王瑞德強調，若李貞秀應解職而未解職，全民都可以控告韓國瑜涉嫌瀆職，「讓他吃上官司」，而且即便如此，李貞秀的立委任期最多也只能拖到一年而已，期限過了還是得去職。

原文出處：李貞秀保有中籍也未必「馬上解職」？王瑞德示警「背後靠山」：一招能解！

