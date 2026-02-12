李貞秀有沒有參選資格？梁文傑：法律解釋有待釐清

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



民眾黨立委李貞秀參選、擔任立委資格成為爭議，陸委會主委邱垂正今（2/12）日在廣播節目受訪時表示「參選資格有問題。」陸委會副主委兼發言人梁文傑補充，由於這是陸委會第一次遇到類似案例，因此在法律解釋上有需要釐清之處。

依照《兩岸人民關係條例》，中國大陸人士不能參與台灣選舉，必須在台灣定居設籍滿10年才能登記參選，定居設籍3個月後必須要回到大陸撤銷當地戶籍，並將「喪失原籍證明」繳回移民署，才完成身份轉換程序，若沒有完成，政府就會撤銷定居許可。

不過，由於《兩岸人民關係條例》於2004年修法上路後，並沒有明確執行繳回「喪失原籍證明」，去（2025）年因此要求尚未繳交的1.2萬名陸配處理，李貞秀也在其中，梁文傑坦言，這次陸委會第一次遇到類似李貞秀的案子，因此在法律解釋上有需要釐清之處。

梁文傑說明，也就是說民眾黨將李貞秀登記為不分區立委時確實具有雙重戶籍，當初選務機關在審查個案的參選資格時，只檢查取得身分證是否已達10年，並沒有檢查是否有「喪失原籍證明」，因此這是一個極為特殊的案例，也凸顯出現行的機制的漏洞，

梁文傑表示，農曆春節後以後會召集相關機關建立跨機關合作機制，針對取得台灣籍的大陸人士參選，選務機關未來在審查相關資格時，必須考慮到類似案例，會同陸委會和移民署，釐清特殊狀況在涉及公法的權利義務上如何處理。

梁文傑強調，根據《國籍法》的規定必須返回中國大陸放棄國籍，但國台辦已經揭示不會允許，這就是剝奪她在台灣擔任立委的權利，由於解職權力屬於立法院，「匹夫無罪，懷璧其罪」，為了保護她，擔心她必須配合中國公民義務而陷入困境，因此將以最嚴格的條件處理索資。

