李貞秀未完成放棄中國籍！范世平嘆藍白恐流失「這些關鍵選票」

針對中國籍配偶李貞秀遞補民眾黨不分區立委一事，內政部長劉世芳強調，已經兩度發函立法院，重申李貞秀應依《國籍法》規範放棄原國籍，也說若立法院持續不處理此國籍問題，不排除將案件送交憲法法庭。對此，政治學教授范世平警告，立法院長韓國瑜如果採取消極態度處理此案，不僅會引發內政機密外洩的疑慮，更恐衝擊藍白在2028年的選情。

范世平在節目中指出，立法院長韓國瑜在認定李貞秀資格的過程中，極有可能採取消極且怠惰的態度，讓李貞秀完成2年的任期。

范世平也認為，大部分民眾與中間選民對於李貞秀的中國籍身分「是不能接受的」，更可能對2028年藍白兩黨的立委選情造成實質衝擊。

此外，范世平進一步分析，內政部轄下包含警政署、移民署及消防署等具備機密性質的單位，他呼籲國防部、外交部及陸委會等部會首長應對此表態，關注具有中國籍身分的李貞秀是否可能接觸並將機密資料攜往對岸，引發國安方面疑慮。

