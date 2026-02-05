李貞秀未完成放棄中國籍 范世平：韓若放水「影響這些選票」！

論壇中心/綜合報導

中國籍李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，內政部長劉世芳強調，已兩度發函立法院，李貞秀應依《國籍法》規範，必須放棄原國籍，立院若不處理「不排除送憲法法庭」。對此，政治學教授范世平直指，內政部有很多單位是有機密性的，包括警政署、移民署、消防署，若韓國瑜消極不處理引發民眾反感，會影響到藍白選票。

范世平在《台灣向前行》節目中提表示，韓國瑜很有可能在認定李貞秀的資格過程中「消極、怠惰、不處理」，讓李貞秀做滿兩年，但是以李貞秀的中國籍身分「中間選民、大部分民眾是不能接受的」，是會擔心的，這會衝擊到2028年藍白的立委選舉。

范世平補充，自己是很支持劉世芳，因為內政部有單位是有機密性的，包括警政署、移民署、消防署，呼籲國防部長、外交部長、陸委會主委都要站出來，李貞秀有沒有可能把機密資料帶給對岸？

