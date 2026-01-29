李貞秀未提申請放棄中國籍文件 陸委會：不知就職時要如何處理

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（29）天下午在例行記者會重申，至今未看到李貞秀提出放棄中華人民共和國國籍的申請文件，所以「也不知道就職到底要怎麼處理」。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 中配李貞秀即將就任民眾黨籍不分區立委，並於2月3日宣誓就職，但大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（29）天下午在例行記者會重申，至今未看到李貞秀提出放棄中華人民共和國國籍的申請文件，所以「也不知道就職到底要怎麼處理」。

梁文傑說，《國籍法》20條的規定很明確，公職人員就職前要提出撤銷外國國籍的申請，然後就職一年內要處理完畢，至於怎麼提出申請，每個國家的規定不一樣，對岸有關「中國國籍法」的規定是，放棄國籍要在中國國內向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出，如果人在國外，就向中國駐外使領館申請，「這個申請不是用嘴巴說」，因為公務機關要看所提出的申請文件，其實內政部在2009年馬政府時代就有解釋過相關事情，在就職前就要提申請證明文件，表示開始進行放棄他國國籍的程序。

梁文傑強調，至於能不能夠申請得到或是申請需要多久時間，那就是另外一個問題，不過，目前政府相關單位並沒有收到李貞秀的申請文件，也就是她要申請撤銷「中華人民共和國國籍」的文件，接下來會怎麼發展，「我也不知道就職到底要怎麼處理？」法規要求就職前就要提申請文件，「但到目前為止，都沒有」。不過，由於《國籍法》的主管機關是內政部，李貞秀能否就職也不是陸委會的權責範圍。

