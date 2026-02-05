李貞秀未放棄中國國籍！韓國瑜若不處理？劉世芳：可能要到憲法法庭

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳今（5）日出席部務會議會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

中配李貞秀3日宣誓就任不分區立委，但仍未放棄中華人民共和國國籍的爭議延燒，內政部長劉世芳今（5）日表示，依《國籍法》，李貞秀正式就職前必須申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，但內政部目前尚未收到相關資料影本，顯示李貞秀可能未完成就職手續，後續將待立法回函確認。至於若立法院長韓國瑜不理會李貞秀國籍問題怎麼辦？內政部長劉世芳表示，可能要到憲法法庭。

台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，對此，內政部重申，擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

對於李貞秀聲稱向對岸申請放棄國籍遭拒一事，劉世芳上午在行政院會會後記者會受訪時表示，這兩天已經陸續把《國籍法》20條公告給大家周知，內政部在1月30日前就陸續把《國籍法》20條相關規範用行文方式給李貞秀本人、給中選會、司法院秘書長、立法院秘書長，因為這些相關單位裡面所負責主管的法律各不相通。



劉世芳並表示，內政部是《國籍法》的主管機關，就要善盡提醒責任。依據《國籍法》第20條，李貞秀要正式就職前，就必須要申請放棄退籍，退出中華人民共和國國籍，這無庸置疑。理論上，李要把退籍的正式官方文件，送給擬任機關也就是立法院，內政部已經把相關條文送給立法院秘書長參考。

劉世芳下午出席內政部部務會報會後記者會，媒體繼續追問如果立法院就是不理會的話，那內政部還可以怎麼做？就法律爭執的部分，會不會考慮申請釋憲？

對此，劉世芳指出，解除職務的機關在立法委員是立法院，內政部的職權「沒有辦法及於立法委員」。但是我們會一再提醒，立法院是不是本於他們的職權行使的部分，還有基於《國籍法》第 20 條的規定，能夠處理有關於這個職務解職的部分，我們會再善意地一直提醒。到目前為止，我們對於李貞秀女士到底有沒有提出這樣的申請，仍然無從得知。因為我們不是她要給正本的機關，給正本機關是在立法院，未來如果有這樣的狀況的話，可能會需要到憲法法庭。

法制處處長鄭信偉則指出，立法院有立法院的權限，而行政院所屬機關也有其權限，對於這部分如果產生了某些爭議的話，《憲訴法》第65條說可以到憲法法庭尋求院際爭端最後的處理。

