李貞秀未放棄中國籍恐成國安破口！郭國文：台灣不要中國人進入國會

記者詹宜庭／台北報導

針對李貞秀國籍議題，郭國文強調，台灣不要中國人進入國會，就這麼簡單。（圖／資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀3日正式宣誓就職，但她的國籍問題仍受到外界質疑。民進黨立委郭國文今（5日）在臉書發文表示，如果李貞秀拒絕審查軍購預算，那是依據民眾黨的指示，還是共產黨的指揮？為什麼當中共不讓她除籍，她的反應是指責中華民國政府不讓她當立委？「我再說一次，台灣不要中國人進入國會，就這麼簡單。​」​​​​​

郭國文表示，中國人不能當台灣的立法委員，這到底有什麼難以理解的？中國的目標是要併吞台灣，台灣的目標是要捍衛國家主權，兩者是互相矛盾的，「這也是為什麼我們必須更加提防中國人進入立法院，我們怎麼能知道，他是要站在台灣立場防衛國家？還是要站在中國立場統一台灣？」

郭國文說，如果認同自己是中華民國台灣人，那對李貞秀而言，要放棄中國籍應該相當簡單，但她卻選擇填寫錯誤百出的申請單，讓自己放棄國籍的行為失敗。為什麼李貞秀對中國籍會這麼依依不捨，不願放棄？更令人質疑的是，為什麼2300萬的台灣人當中，民眾黨要堅持提名一位具有中國籍、有忠誠疑慮的人當立法委員？

郭國文再質疑，如果李貞秀拒絕審查軍購預算，那是依據民眾黨的指示，還是共產黨的指揮？為什麼當中共不讓她除籍，她的反應是指責中華民國政府不讓她當立委？「我再說一次，台灣不要中國人進入國會，就這麼簡單。​」​​​​​

