李貞秀未放棄中國籍惹議！鍾佳濱點名陳智菡「上場秀球技」

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

民眾黨新科不分區立委李貞秀，本（2）月3日上任前後因其中國國籍爭議不斷，內政部長劉世芳昨（4）日則聲明，未來不會提供機密以上的文件給對方，消息一出受到各界高度關注。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日上午建議，民眾黨立院黨團主任陳智菡長期在民眾黨團裡面，板凳球員也當很久了，搞不好可以派她上場秀秀球技。

面對國民黨在上會期一度提出《國籍法》修法，鍾佳濱今日上午在立院受訪表示，國民黨到底是不是真的要讓具雙重國籍，尤其是具有中華人民共和國國籍的人可以擔任中華民國的公職人員，對於國民黨的動機與目的，目前無法判斷。

話鋒一轉，鍾佳濱指出，但很明顯，整個社會都已經進入不能接受李貞秀發言，李貞秀還說「我是唯一中華人民共和國的國籍」，就算是口誤，這樣的情況都會讓國民憂心，「反倒是當時在後面幫李貞秀制止的陳智菡，她長期在民眾黨團裡面，板凳球員也當很久了，搞不好可以派她上場秀秀球技」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨提供）

綜合上述，鍾佳濱認為，民眾黨應好好考慮，像李貞秀的發言與認知，是否要援引前例，也就是前白委吳春城鬧出社會爭議時，斷然由白委劉書彬遞補，「目前李貞秀還沒完成她的就職的程序，是否民眾黨，看是柯院長還是黃主席也好好的評估，陳智菡也在立法院2年多了，板凳球員當那麼久，上場秀秀球技成為正式球員也不意外」。

針對內政部喊不會提供李貞秀機密文件，鍾佳濱則認為，這不是行政院的問題，而是民眾黨的問題，明明在李貞秀後面可能還有其他較沒疑義的人，只要民眾黨解決了這個問題，就不會造成行政的困擾。

民眾黨不分區立委李貞秀。（圖／民視新聞資料照）

因此鍾佳濱強調，換言之，只要民眾黨提出適合、合法、沒有爭議的人擔任立法委員，當然就不會引發行政部門的困擾；未來只要李貞秀不進入立法院擔任立法委員，這些問題就迎刃而解。

