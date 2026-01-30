李貞秀未放棄中國籍！他轟：「政治中配」壟斷話語權 被解職一定罵天罵地罵政府

中配李貞秀2月接任民眾黨不分區立委，但尚未放棄中國國籍，張育萌直言，一年後李貞秀被解職時，一定會再罵天罵地罵政府，痛批「政治中配」只想圖自己的政治紅利。 圖：擷自李貞秀臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 中配李貞秀2月接任民眾黨不分區立委，將成台灣首位中配立委，內政部表示，依國籍法規定，李貞秀須在就任1年內放棄中國國籍，但陸委會說，當未收到李貞秀的申請文件。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，一年後李貞秀被解職時，一定會再罵天罵地罵政府，痛批「政治中配」只想圖自己的政治紅利。

張育萌29日發文提及，中國湖南出身的李貞秀下週一就要宣誓就職立委，但準備成為首位「中配立委」的她若一直有「雙重國籍」，就職一年後就會被解職，中國當然對台灣有敵意、是公開表達併吞意圖的國家，但這條「一年條款」並非針對中國，而是對所有國家都一視同仁。

他說明，《國籍法》清楚規定，若是選舉的公職，就職一年內必須放棄外國國籍，不論是同時有美國、日本還是韓國國籍，可以參選立委，但想就職就必須放棄其他國家的國籍，這條不是針對中國，這樣的制度設計是要求台灣的公職人員，必須只效忠中華民國。

針對民眾黨前主席柯文哲說，這問題「困擾民眾黨很久」，痛批「民進黨為什麼要逼死人民？」要求內政部、陸委會明確講SOP，張育萌指出，中國有公開規定，放棄中國國籍的申請方有兩種，一是向中國的公安局申請，另外就是到中國駐外國的大使館申請，但實務上，中國當然不承認台灣的主權，所以中配無法拿到放棄中國國籍的證明。



但這樣的情況不是只發生在中國，張育萌說，阿根廷、厄瓜多、烏拉圭和摩洛哥，也都直接不允許「放棄國籍」，白話文就是，若你出生時，就有阿根廷和台灣的雙重國籍，阿根廷也不會允許你放棄他們的國籍，所以照理，不只是有中國的雙重國籍，只要有阿根廷、厄瓜多或烏拉圭的雙重國籍，也無法在台灣就職民代。

張育萌提及，內政部去年提出以「具結」方式，要求選舉候選人附上不具其他國家國籍的具結書，但民眾黨卻一直擺爛，李貞秀至今沒給政府任何具結文件，也從沒提供任何試圖申請「退籍中國」的文件影本。

張育萌直言，這只代表一件事，一年後李貞秀被解職時，一定會再來罵天罵地罵政府，他強調，台灣有很多勤懇的中配，努力在台灣生活、工作，但實在很看不慣這種「政治中配」壟斷話語權，整天只想圖自己的政治紅利。

