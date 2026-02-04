李貞秀未放棄中國籍？政委：應回收當選證書

▲民眾黨新立委李貞秀赴立法院參加就職典禮，受訪秒口誤稱「我唯一只有中華人民共和國國籍！」（圖／記者嚴俊強攝，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨新立委李貞秀昨（3）日上任高喊唯一效忠中華民國，但由於她當年以中配身份來台定居，目前是否仍具中國籍引爆爭議。對此，行政院政務委員陳金德昨（3）日指出，候選人參選時不需即刻放棄外國籍，但一但當選並準備就職，就應放棄外國籍。中選會在此例中應負起實質審查責任，主管機關應研議收回當選證書的可行性。

陳金德昨指出，《國籍法》第20條規定，持有外國國籍者不得擔任公務員，立委屬廣義公務員，自然受該規範拘束。

陳金德進一步表示，現行制度在「參選」與「任職」階段有所區分，候選人登記參選時未必需即刻放棄外國國籍，但一但當選並準備就職，依法就必須完成放棄程序，否則即不符合任職資格。

陳金德強調，中選會在核發當選證書前，應負起實質審查責任，要求當選人提出是否仍持他國國籍證明，若確認仍具外國國籍，不得擔任公務員也不應核發當選證書。

陳金德認為，從媒體報導及當事人公開說法來看，當選人確實仍持中國國籍且曾承認，已明顯違反《國籍法》規定，即便證書已核發，主管機關仍應檢討相關法規適用，研議收回當選證書的可行性，確保選舉制度與任官資格標準一致。

