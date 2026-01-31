李貞秀未放棄中國籍 柯文哲又嗆內政部：逼人民去死！你不要故意卡她

記者陳思妤／台北報導

民眾黨6位立委將在2月1日請辭，而李貞秀2月3日將遞補成為我國首位中配立委，但她至今沒有放棄中國國籍，恐引發國安疑慮。但前民眾黨主席柯文哲今（31）日再批，內政部長劉世芳說，法律就是法律不是SOP，但法律公布要讓人民知道怎麼遵守，不然逼人民去死，「你不要故意卡她！」

李貞秀要遞補成為立委，但主管機關至今未收到李貞秀放棄中國國籍的證明。劉世芳也強調，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。

柯文哲今天到南門市場陪黨籍議員參選人發春聯，接受媒體聯訪時稱，劉世芳說法律就是法律，不是SOP，但法律公布要讓人民知道怎麼遵守，如果公布法律沒人知道怎麼做，「我才加了評語…逼人民去死！」

柯文哲說，他要再呼籲一遍，關於中配參政，不可以中央和地方意見不一樣，花蓮有案例是地方訴願通過但內政部不同意，也不能不同縣市就不一樣，法律出來要讓大家可以遵守、可以奉行。

「你不要故意卡她！」柯文哲稱，一年後拿不到證明，一整年都在想說一年後就被解職，不能專心工作，法律要可以遵守，有很清楚地遵守方式才有辦法執行，訂了法律沒辦法執行，那訂這個法律要幹什麼。

