李貞秀未放棄中國籍！謝志偉酸：結婚前發現另一半已婚但「堅稱離不了」

記者盧素梅／台北報導

駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉（圖／翻攝自謝志偉臉書）

立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，明將宣誓就職，包括將成為我國首位中配立委的李貞秀，但李目前尚未出具申請放棄國籍證明。對此，駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉今（2）日用婚姻關係比喻指出，就在結婚前一天，你發現另一半，早已與別人結婚多年，其婚姻狀態至今未「中」斷。對方不但堅稱「離不了」，還怪你家「規矩多」。很想知道，有哪個白痴會繼續結這個「昏」？

民眾黨6名備位立委即將在明（3）日上午10時30分宣誓就職，不過，中配李貞秀迄今尚未出具放棄中國國籍的相關證明，僅強調「依法合憲」進行相關程序。對此，民進黨立委吳思瑤今日秀出「退出中華人民共和國國籍的申請表」並表示，相關資料上網只要花30秒就可下載，10分鐘填寫完畢後交給內政部即可釋疑，有這麼困難嗎？

由於李貞秀尚未出具申請放棄國籍證明，知情官員坦言，主管機關內政部若認定就職無效，李向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合，李在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長與官員，他們也可不用回答。

謝志偉稍早則在臉書貼文指出，就在結婚前一天，你發現另一半，早已與別人結婚多年，其婚姻狀態至今未「中」斷。對方不但堅稱「離不了」，還怪你家「規矩多」。很想知道，有哪個白痴會繼續結這個「昏」？

