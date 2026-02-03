李貞秀未放棄中國籍 陳金德籲中選會應收回當選證書

行政院政委陳金德呼籲中選會應收回李貞秀的立委當選證書。（資料照片／張哲偉攝）





民眾黨籍6名新科不分區立委今（3日）就職，其中中配出身的李貞秀因國籍問題，持續引發外界關注。李貞秀今拿出文件，證實有試圖放棄中國籍，但當地機關並不受理。對此，督導內政部的行政院政務委員陳金德指出，李貞秀沒有切結是否有外國國籍，中選會應該收回立委當選證書。

內政部稍早也發布新聞稿，重申依照《國籍法》第20條，禁止具有雙重國籍者擔任我國公職。內政部已於1月30日函請李貞秀依規辦理，並在昨天（2日）下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達其辦公室。今也函請立法院秘書長協助提供李貞秀已辦理的佐證資料。

李貞秀今宣誓就職，並拿出文件證明自己欲申請放棄中國籍，但遭對方拒絕受理，就如同陸委會主委邱垂正先前所言，「到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身分放棄國籍成功。」

陳金德對此表示，依照相關法規，中華民國國民持有外國國籍者，不得擔任公務員，立委是廣義公務員，如果已經擔任者，必須在1年內放棄。而李貞秀做為不分區立委候選人，現在遞補上來了，不能有外國國籍，中選會在發給當選證書前，應要求她舉證是否有其他國籍，若提不出來、也不切結，當然不能就任。

陳金德認為，中選會應該引用《國籍法》規定，任何人擔任公職前，必須證明或簽署不具有其他國家國籍，但前天已發給李貞秀當選證書，他呼籲中選會或內政部要就相關法規進行研討，若採取比較具體的行動，應收回當選證書，因為李貞秀沒有切結是否有外國國籍。

陳金德指出，從新聞報導來看，李貞秀確實有中國國籍，她本人也承認，按照法規應不能擔任中華民國公務員，「怎麼會發給她當選證書呢？」認為中選會與內政部應討論出對策，以確保法制與公務體系的合法性。（責任編輯：殷偵維）

