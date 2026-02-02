李貞秀未放棄國籍惹議 陳培瑜轟民眾黨「雙標」：須防堵接觸機密

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨因「兩年條款」實施，不分區立委大換血，中選會日前公告洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀6人將遞補當選。其中，中配李貞秀因尚未放棄中國國籍即擬出任立委，引發國籍與國安疑慮。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（2）日受訪直言，這正凸顯民眾黨的雙重標準。

針對媒體詢問，李貞秀若順利就職是否涉及國安疑慮，陳培瑜表示，民眾黨團內早已有案例可供檢視。她指出，民眾黨前立委麥玉珍原本也非台灣籍，但已依規定放棄原有國籍，「如果麥玉珍是李貞秀的學姐，民眾黨就應該去問麥玉珍，當時是怎麼放棄原來的國籍」。

陳培瑜直言，相關做法其實相當清楚，放棄國籍的資料在中國官方網站上亦可查詢，如今李貞秀卻「不敢做、不想做、不願意做」，反而將責任推給台灣政府，「我要說非常荒謬」。她強調，這樣的處理方式，正是民眾黨的雙標表現。

對於媒體追問，若內政部最終認定李貞秀不具就職資格，行政院官員是否可不必回應其質詢，或其是否無法進入委員會，陳培瑜表示，相關作法尊重行政院的判斷，但她也提醒，問題並不僅止於公開質詢。

陳培瑜指出，立法院內部運作中，每一位立委辦公室都可能參與秘密會議、索取機密資料，各部會也會不定期提供秘密文件，這些都是她在立法院任內實際體會到的情況。

因此，她呼籲行政機關，不應只限於「不回答質詢」或「不提供索資」，立法院內部是否也應啟動修法，防止具有雙重國籍者參與秘密會議、接觸機密文件，甚至要求部會配合不當行為。她強調，自己絕對支持行政單位依法處理相關爭議，同時也公開呼籲立法院長韓國瑜，是否有機會在本會期推動立法院內部修法，補上制度漏洞。

內政部日前指出，立法委員屬於有國籍限制的公職，依法須在就職前放棄外國國籍，並於一年內繳交喪失國籍證明，否則應由立法院解職。目前尚未收到李貞秀喪失中國大陸國籍的相關文件，是否影響其立委職權，行政、立院間仍存在不同見解，後續發展持續引發關注。

