李貞秀未棄中國籍官員可不答詢？王鴻薇：政院毀憲亂政到此地步

王鴻薇指部會首長若拒絕李貞秀質詢是毀憲亂政。資料照 李政龍攝



中國配偶李貞秀將遞補民眾黨不分區立委，傳有官員表示，在李貞秀提出放棄中國國籍證明前，部會可拒答質詢。國民黨立委王鴻薇今（2日），此舉是打壓外配參政權，若部會首長拒絕質詢，就是違法，難道行政院要毀憲亂政到這個地步？

中選會昨公告李貞秀等6人遞補立委，李宣誓就職後將成為首位中配立委，但有媒體報導，內政部依《國籍法》認定，李貞秀須在就職前證明已申請辦理放棄外國籍，並在就職一年內要完成相關手續，若內政部認定就職無效，不僅李向各部會調閱資料時，行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。

王鴻薇上午在立院受訪說，主管機關中選會說得很清楚，李貞秀可以就任，但一年內必須要提出放棄國籍證明，既然可以就任，法律上就是合法立委，到底官員有何法律依據不接受李貞秀的質詢？

王鴻薇說，質詢是立委的工作，官員也有義務備詢，行政院根據憲法對立法院負責，官員不能選擇不回答，行政院難道要毀憲亂政到這個地步？若官員拒絕對李貞秀答詢，根本是違憲。

王鴻薇也認為，李貞秀只是因是中國配偶就被「扣帽子」，是打壓外配參政權。

